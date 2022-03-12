2022/03/12 | 20:28 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 3 دول اوربية تحذر من انهيار اتفاق إيران بسبب المطالب الروسية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/03/12 | 20:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (3 دول اوربية تحذر من انهيار اتفاق إيران بسبب المطالب الروسية) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (3 دول اوربية تحذر من انهيار اتفاق إيران بسبب المطالب الروسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).