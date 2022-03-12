إجراءات جديدة لتأمين 40 كم من الطريق مابين ديالى وبغداد

2022/03/12 | 20:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… كشفت مصادر امنية مطلعة، السبت، عن دخول 40كم مضمار العناية الامنية المشتركة بين ديالى وبغداد لمنع تغلغل خلايا داعش الارهابي.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقالت المصادر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” اجتماعا امنيا عقد لبحث ملف امن الحدود بين بغداد وديالى في خضم الخروقات المتكررة وخاصة قرب […]

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