2022/03/12 | 20:41 - المصدر: ايرث نيوز

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ظهرت المقالة الخزعلي عن موجة الإعدامات الأخيرة في السعودية: سلوك طائفي ممنهج أولاً على ايرث نيوز.

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