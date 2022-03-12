2022/03/12 | 20:50 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: eJheTnTNASk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دولة القانون لدجلة: "قصاصة الصدر" تعيد التفاهمات الى نقطة الصفر) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. دولة القانون لدجلة: "قصاصة الصدر" تعيد التفاهمات الى نقطة الصفر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).