المنتخب الوطني يبدأ الاستعداد الفعلي لتصفيات المونديال

2022/03/12 | 20:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… بدأ المُنتخب الوطني وحداته التدريبيّة الفعليّة، عصر اليوم السبت، في ملعبِ الشعبِ الدولي استعداداً لمواجهةِ زامبيا ودياً وتحضيراً لمباراتي الإمارات وسوريا ضمن التصفياتِ المُؤهلة لمونديال قطر .وشاركَ في الوحدةِ التدريبيّة 27 لاعباً هم كلٌ من: دلوفان مهدي، محمد صالح، محمد حميد، أحمد إبراهيم، سعد ناطق، مناف يونس، أمير صباح، رسلان حنون، ضرغام […]

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