بريطانيا تتهم روسيا بارتكاب

2022/03/12 | 20:59 - المصدر: بغداد اليوم

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قالت بريطانيا إنها أرسلت ست طائرات محملة بالمساعدات الطبية والمعدات إلى أوكرانيا ، حيث اتهم وزير الصحة ساجيد جافيد روسيا بارتكاب "جرائم حرب" من خلال مهاجمة منشآت طبية.

وقال جافيد إن أكثر من 25 هجوما استهدف المراكز الصحية والمستشفيات منذ بدء الغزو الروسي.وقال "هذه جريمة حرب وروسيا ستدفع ثمن الجرائم التي ترتكبها".

وأعلنت روسيا أن قصف المستشفيات كان "مزيفًا" دون ان تقدم دليلاً على ذلك.وأدان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون هجوماً على مستشفى للولادة والأطفال في ماريوبول يوم الخميس أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

وأفاد تقرير استخباراتي من وزارة الدفاع البريطانية أن عدة مدن لا تزال محاصرة من قبل القوات الروسية وما زالت تعاني من قصف عنيف.

وقصفت الصواريخ الروسية قاعدة جوية عسكرية جنوب العاصمة كييف حيث تشير التقارير إلى أن الجزء الأكبر من القوات الروسية على بعد 25 كيلومترًا فقط من المدينة.

في الوقت ذاته حضّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على القبول بوقف إطلاق للنار في أوكرانيا.

وطلب ماكرون من بوتين إنهاء الحصار خلال مكالمة بين بوتين وماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس.

لكن مسؤولا في الرئاسة الفرنسية نقلت عنه رويترز قوله إن بوتين لم يبد أي استعداد لإنهاء الحرب.كما كرر الزعيمان الأوروبيان الدعوة إلى وقف إطلاق النار كشرط لإجراء مفاوضات كاملة بين روسيا وأوكرانيا.كما اتهمت الرئاسة الفرنسية بوتين بـ "الأكاذيب" بعد أن قال إن الجنود الأوكرانيين مسؤولون عن انتهاكات لحقوق الإنسان ، حسب ما أوردته وكالة فرانس برس.

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