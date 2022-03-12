شركات تأجير الطائرات تواجه خسائر بمليارات الدولارات بسبب الغزو الروسي

2022/03/12 | 21:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلاشت آمال عدد قليل من الشركات الغربية الراغبة باستعادة طائراتها المؤجرة لشركات الطيران في روسيا، حيث تنوي السلطات هناك الاستيلاء على الطائرات المسجلة في الخارج، بعد أن ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين علانية تأميم أصول الشركات الأجنبية.

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