2022/03/12 | 21:05 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: W7CjvgEXDtc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نينوى.. إزالة المنازل المتجاوزة على أراضي الدولة يتسبب بموجة نزوح داخلية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نينوى.. إزالة المنازل المتجاوزة على أراضي الدولة يتسبب بموجة نزوح داخلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).