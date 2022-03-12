2022/03/12 | 21:16 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسيطرح من هذا الحاسب عدة نسخ، نسخة بذواكر وصول عشوائي 32 غيغابايت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مواصفاتها فائقة.. آبل تعلن عن حاسب جديد) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مواصفاتها فائقة.. آبل تعلن عن حاسب جديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).