الاتحاد الأوروبي يؤكد عدم تدخله عسكريا في أوكرانيا

2022/03/12 | 21:24 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… قال مفوض الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الاتحاد الأوروبي لن يتدخل عسكريا في أوكرانيا تفاديا لحرب واسعة النطاق.وقال بوريل في مقابلة مع قناة “سي إن إن” التركية على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي: “من ناحية، نحاول دعم أوكرانيا، ومن ناحية أخرى، نسعى لمنع حرب كبيرة”.وحسب بوريل، فإنه روسيا […]

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