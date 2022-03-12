بالصور.. جماهير الصقور تطالب بإنجاز مجمع النادي

2022/03/12 | 21:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… نظمت جماهير نادي القوة الجوية الرياضي، السبت، وقفة احتجاجية طالبت فيها أمانة بغداد بالموافقة على مشروع المدينة الرياضية للنادي (مجمع الصقور).تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال مراسل وكالة/ المعلومة/ إن جماهير الصقور تظاهرت لمطالبة أمانة بغداد بالموافقة على مشروع المدينة الرياضية للنادي.وبين ان جماهير الصقور […]

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