جماهير القوة الجوية تتظاهر للمطالبة بإنجاز مجمع الصقور

2022/03/12 | 21:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

نظمت جماهير نادي القوة الجوية الرياضي ، اليوم السبت وقفة احتجاجية طالبت فيها أمانة بغداد بالموافقة على مشروع المدينة الرياضية للنادي (مجمع الصقور).

وقال المكتب الإعلامي لنادي القوة الجوية في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "جماهير النادي نظمت وقفة احتجاجية من أجل مطالبة أمانة بغداد بالموافقة على مشروع المدينة الرياضية للنادي".

وأضاف "ويتضمن مشروع مجمع الصقور على عدة مرافق ومنشآت أبرزها ملعب يتسع لـ15 ألف متفرجا وملاعب تدريب وقاعات رياضية ومسبح وفندق ومول وغيرها من المنشأت".

وتابع "ورفعت جماهير العريق لافتات، تدعو فيها امين بغداد وجميع المسؤولين بالموافقة على هذا المشروع".

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