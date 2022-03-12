دولة القانون يفجر خبايا الحوارات.. حقيقة رفض جعفر الصدر لرئاسة الوزراء

2022/03/12 | 21:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوي في الإطار التنسيقي، محمود السلامي، اليوم السبت، عن عدم موافقة سفير العراق في لندن جعفر محمد باقر الصدر على توليه إدارة الحكومة في الاربع سنوات المقبلة.

وقال السلامي، لـ(بغداد اليوم)، إن "مايتداول هذه الساعات ان الصدر رفض تكليفه بتشكيل اي حكومة، وانه لم يعلن موافقته مسبقا على قبول الترشيح".

وأضاف، أن "الأمر سيتجه نحو تشكيل الكتلة الاكبر بعدها سيتم تحديد مواصفات لرئيس الوزراء من قبل الاطار والتيار، حينها سيتم اختيار شخصية على ضوء المواصفات التي سيتم وضعها".

وتابع السلامي، أن "الأيام المقبلة هي من ستكون كفيلة بإيضاح الشخصية التي سيكلفها البيت الشيعي لإدارة الحكومة".

هذا وتداول اسم سفير العراق في لندن جعفر الصدر خلال اليومين الماضيين، كمرشح لتولي منصب رئيس الوزراء، وعلى اعتبار انه يحظى بقبول من الإطار والتيار.

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