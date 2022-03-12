بعد الجدل الذي أثاره فوز ميسي بها.. تغييرات بقواعد منح الكرة الذهبية

2022/03/12 | 21:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، القائمة على جائزة الكرة الذهبية عن أربعة تغييرات مهمة في طريقة تحديد الفائز.

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