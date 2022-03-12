التعليم العراقية وجامعاتها الحكومية والأهلية تشارك بمعرض إكسبو 2020 دبي

2022/03/12 | 21:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعشاركت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية وجامعاتها الحكومية والأهلية، في فعاليات معرض (إكسبو 2020 دبي) المقام في دولة الإمارات العربية المتحدة.وذكرت الوزارة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية شاركت في فعاليات معرض (إكسبو 2020 دبي) المقام في دولة الإمارات العربية المتحدة".وأضاف البيان، أن "الوفد العراقي الذي تترأسه دائرة الإعمار والمشاريع ضم عددا من مديري وممثلي الدوائر في الوزارة ورؤساء وممثلي جامعات الموصل والقادسية وديالى والتقنية الشمالية ونينوى والفلوجة ونخبة من رؤساء وممثلي الجامعات وعمداء الكليات الأهلية".ولفت إلى أن "المشاركين استعرضوا مشاريع تطوير البنى التحتية للجامعات وأفق الاستثمار في المجالات التعليمية والخدمية التي منها مشاريع المستشفيات التعليمية الجامعية وإنشاء المجمعات السكنية والأقسام الداخلية وإنشاء المدن الرياضية والمختبرات الطبية المركزية، ومركز العلاج بالخلايا الجذعية، وإنشاء حاضنات تكنولوجية تخصصية بالإضافة الى المشاريع الزراعية والثروة الحيوانية".وتابع: "واستقبل الجناح العراقي في معرض إكسبو 2020 دبي المخصص على مدى أسبوع للتعليم العالي والجامعات العراقية للمدة (11-17 آذار الحالي) زيارات مكثفة للاطلاع على نبذة من معالم الارث الحضاري في العراق التي توزعت في أروقة الجناح ومعاينة المشاريع الجامعية المعروضة أمام الشركات والزائرين من مختلف جنسيات العالم".

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