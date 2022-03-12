صور: الأطراف التي اجتمعت مع الصدر في الحنانة اليوم

2022/03/12 | 21:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ التقى وفد الإطار التنسيقي برفقة الخنجر والحلبوسي اليوم السبت، محافظ النجف ماجد الوائلي في مطار المدينة، وذلك بعد اجتماعهم بالصدر في الحنانة.وضم الوفد الذي التقى الصدر كل من رئيس تحالف الفتح هادي العامري ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس تحالف سيادة خميس الخنجر.كما ضم الوفد رئيس هيأة الحشد الشعبي فالح الفياض، أضافة […]

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