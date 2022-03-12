2022/03/12 | 21:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعلنت الدكتورة يانا برودنيكوفا خبيرة التغذية الروسية، أن الاستيقاظ الفجائي ليلا قد يشير إلى إصابة أعضاء الجسم الداخلية بمرض خطير.وتشير الدكتورة، في حديث لراديو “سبوتنيك” إلى أن هناك حالات نفسية، تسبب الاستيقاظ عدة مرات في الليل.ولكن يجب ألا ننسى أن هذا الاستيقاظ المفاجئ قد يشير أيضًا إلى أمراض في الأعضاء الداخلية.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبيرة تغذية تحذر من الاستيقاض الليلي المفاجئ) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبيرة تغذية تحذر من الاستيقاض الليلي المفاجئ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).