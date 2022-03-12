انباء عن اعتذار السيد جعفر محمد باقر الصدر عن ترشيحه لرئاسة الوزراء

2022/03/12 | 21:47 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أكد على تشكيل حكومة أغلبية وطنية.

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