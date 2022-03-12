2022/03/12 | 21:50 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: VgobNBxlG2c

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الخبير الاقتصادي رشيد السعدي: مستشارو الحكومة يتلخصون في هذا المثال؟!!) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الخبير الاقتصادي رشيد السعدي: مستشارو الحكومة يتلخصون في هذا المثال؟!!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).