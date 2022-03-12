مع اقتراب الروس من كييف.. رئيس أوكرانيا السابق لـCNN: سنقاتل ولن نستسلم

2022/03/12 | 21:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأوكراني السابق بيوتر بوروشينكو إن الأوكرانيين سيقاتلون ولن يستسلموا مع تقدم القوات الروسية نحو العاصمة كييف، مُعتبرًا أن بطء تحركها يعود إلى تصدي القوات الأوكرانية لها، فيما تحدث عن نقص في الذخيرة لديها.

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