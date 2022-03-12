شاهد بالفيديو.. القوى الكردية ترتب الأوراق بعد إذابة الجليد بين التيار والإطار في المركز

2022/03/12 | 22:00 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: DNZPjM47juY

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