مصرف الرافدين يوجه دعوة للمشمولين بالقروض والسلف

2022/03/12 | 22:01 - المصدر: بغداد اليوم

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🔹الرافدين يدعو الموظفين المشمولين بسلفة ٢٥ مليون وقرض ١٥٠ مليون لشراء دار سكن إلى مراجعة فروعه يوم غد الاحد للتقديم وترويج معاملاتهم والحصول عليها

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