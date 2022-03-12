المالية تصدر بياناً بشأن رفع قيمة الدينار العراقي

2022/03/12 | 22:01 - المصدر: بغداد اليوم

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لماذا يعجز العراق عن تحمّل رفع قيمة الدينار؟

ذكر الكاتب لهيب هيجل في وكالة أمواج ميديا انه في الوقت الذي ما تزال فيه النخب السياسية في العراق تواجه طريقًا مسدودًا بشأن تشكيل الحكومة، عادت قيمة الدينار العراقي لتشكل مصدر خلاف يمكن الاستفادة منه لتسجيل نقاط شعبوية.



ومن أجل ذلك، استضاف مجلس النواب وزير المالية علي علاوي في 28 فبراير/ شباط، بناءً على مبادرة نائب رئيس التيار الصدري حاكم الزاملي معالجة سعر الصرف وتأثيرات التضخم على المواطنين العراقيين العاديين.



علاوةً على ذلك، ستستضيف المحكمة الاتحادية العليا في 14 مارس/ آذار علاوي ومحافظ البنك المركزي العراقي على أثر دعوى قضائية تطالب بتعزيز الدينار.

خفض البنك المركزي العراقي قيمة العملة الوطنية في ديسمبر/ كانون الأول 2020 وسط انخفاض حاد في أسعار النفط الخام عالميًا، مما هدد بانهيار اقتصادي لا سيما وأن العراق يعتمد كثيرًا على عائدات تصدير النفط.



ولا بدّ من الإشارة إلى أن تخفيض قيمة العملة لا يحظى بشعبية كبيرة لأنه يؤدي إلى زيادة فورية في أسعار السلع المستوردة

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