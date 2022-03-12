مصير التحالف الثلاثي بلقاء الصدر.. (بغداد اليوم) تكشف كواليس اجتماع الحنانة واختيار رئيس وزراء العراق - عاجل

2022/03/12 | 22:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادكشف مصدر سياسي، اليوم السبت، كواليس اجتماع الحنانة الذي جمع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بعدد من القيادات السياسية ومصير التحالف الثلاثي خلال المباحثات.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الصدر ابلغ وفد الإطار التنسيقي رفض دخول الكتلة الصدرية مع قوى الإطار في كتلة واحدة لإعلان الكتلة الأكبر".

وأضاف أن "الصدر شدد على بقاء التحالف الثلاثي والتواصل مع قوى الإطار بصفة التحالف الثلاثي"، مشيرا الى ان "وفد الاطار رفض الامر وأكد على ضرورة تشكيل كتلة شيعية أكبر للاتفاق والتوافق على رئيس الوزراء القادم".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر نشر، اليوم السبت، "تغريدة" بخط يده بعد اجتماعه بقيادات سياسية في الحنانة بمحافظة النجف بالقول "لاشرقية ولاغربية، حكومة اغلبية وطنية".

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