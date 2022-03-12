بالفيديو.. كلوب ينفجر غضبا على صلاح والأخير يرد

2022/03/12 | 22:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استشاط مدرب فريق ليفربول الإنكليزي لكرة القدم يورغن كلوب من المهاجم المصري محمد صلاح خلال المباراة التي فاز فيها الفريق على مضيفه برايتون، السبت، في المرحلة 29 من بطولة إنكلترا في كرة القدم.

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