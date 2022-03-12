الاتحاد الأوروبي: لن نتدخل عسكرياً في أوكرانيا

2022/03/12 | 22:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أكد مفوض الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم السبت، أن الاتحاد الأوروبي لن يتدخل عسكريا في أوكرانيا تفاديا لحرب واسعة النطاق.

وقال بوريل، في مقابلة مع قناة "سي إن إن" التركية على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي: "من ناحية، نحاول دعم أوكرانيا، ومن ناحية أخرى، نسعى لمنع حرب كبيرة".

وأضاف بوريل، أن "روسيا تستطيع توسيع أنشطتها العسكرية والتي يمكن أن تكون موجهة ضد دولة من دول الناتو أو ضد دولة أخرى هناك مخاوف جدية في هذا الصدد".

وتابع: "يجب أن نعزل روسيا عن المجتمع الدولي ويجب أن ندعم أوكرانيا".

ووفقا له، فإن الاتحاد الأوروبي لن يتدخل عسكريا لأنه لا يريد أن تنتشر الحرب، ويرى أنه من الضروري "إلحاق الضرر بالاقتصاد الروسي" حتى لا تتمكن من مواصلة العملية العسكرية في أوكرانيا.

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