البنك المركزي الروسي يمدد تعليق عمل بورصة موسكو

2022/03/12 | 22:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… قرر البنك المركزي الروسي تمديد تعليق عمل بورصة موسكو حتى الـ18 من مارس في قسم سوق الأوراق المالية.وقال البنك المركزي في بيان على موقعه الرسمي إنه قرر عدم استئناف التداول من 14 مارس إلى 18 منه في بورصة موسكو في قسم سوق الأوراق المالية، باستثناء وضع “الاسترداد: الطلبات المباشرة” مع التسويات بالروبل […]

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