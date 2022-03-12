نفي تروتسكي :بقلم. J. C.مارياتيغوي (فاريداديس ،23 فبراير 1929). - عبدالرؤوف بطيخ

2022/03/12 | 22:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالرؤوف_بطيخ نفي تروتسكي من روسيا السوفيتية: هنا حدث لا يمكن للرأي العالمي الثوري أن يمر عليه بسهولة.لم يعترف التفاؤل الثوري بإمكانية أن تنتهي هذه الثورة ، مثل الفرنسيين ، بإدانة أبطالها.ولكن ما يجب ألا نتوقعه هو أن مهمة تنظيم أول دولة اشتراكية عظيمة سوف يتم إنجازها بالاتفاق بالإجماع ، دون نقاش أو صراعات عنيفة ، من قبل حزب يضم أكثر من مليون مناضل متحمسين.للرأي التروتسكي دور مفيد في السياسة السو ......





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