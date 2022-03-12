رزيقة بوسواليم ، وحدائق جوراس الجنسانية ..جزءٌ أول - هاتف بشبوش

2022/03/12 | 22:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هاتف_بشبوش تعالثقبك ، مع ثقبي في الحبهكذا تكبر بيننا قطرة المطرونعوم عرايا..إلاّ من مسامات جلودنا الرثةرزيقة بوسويلم فراشة أمازيغية تتمتع برقة شاعرية متماهية مع أكثر التفاصيل الخرافية التي تجمعنا في الأسرّة والغرف المغلقة والمحكمة الستائر بعيداً عن البصّاصين أومايدور خلف كواليس الجنسانية .



شاعرة من بلد الكاهن الشهير القديس (أوغسطين) الجزائري الأصل والمولد والذي حدد الجنس للإنجاب فقط ......





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