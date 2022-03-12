2022/03/12 | 22:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… افاد مصدر حكومي، السبت، باصابة مدني باعتداء ارهابي قرب قرية زراعية شرق ديالى.وقال المصدر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” مدني اصيب بجروح باعتداء ارهابي في اراضي زراعية قرب قرية الوشاع في اطراف ناحية السلام(25كم شرق بعقوبة)”.واضاف ان “الاجهزة الامنية فرضت طوق مشدد وفتح تحقيق في ملابسات الحادث”.وتشهد ديالى خروقات امنية بين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة مدني باعتداء ارهابي قرب “الوشاع” بديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصابة مدني باعتداء ارهابي قرب “الوشاع” بديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).