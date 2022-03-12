مصرع 61 شخصا على الأقل بحادث قطار في الكونغو الديمقراطية

2022/03/12 | 22:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… قتل 60 شخصا على الأقل إثر انحراف قطار عن سكته في منطقة كولويزي جنوب شرق الكونغو الديمقراطية، وفق الشركة العامة للسكك الحديد.وقال مارك مانيونغا ندامبو المدير المكلف بالبنى التحتية في الشركة الوطنية للسكك الحديد في الكونغو الديموقراطية ى لـ”فرانس برس”، إن “الحصيلة (حتى الآن) هي 61 قتيلا هم رجال وأطفال ونساء و52 […]

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