قليل الخبرة والدراية.. قيادي في صادقون يوجه نصيحة لـ “جعفر الصدر”

2022/03/12 | 22:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حذر القيادي في كتلة صادقون التابعة لعصائب أهل الحق أحمد الكناني اليوم السبت، من انعكاس منصب رئيس الوزراء على “قدسية” والد جعفر الصدر، فيما اعتبر الأخير ما يزال قليل الخبرة والدراية، بحسب تعبيره.وكتب الكناني في تغريدة على تويتر، تابعتها “ايرث نيوز”، أن “النسب والأصل والانتماء لا علاقة لهم بإدارة الدولة..والقدسية تزول […]

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قيادي في صادقون يوجه نصيحة لـ “جعفر الصدر” أولاً على ايرث نيوز.

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