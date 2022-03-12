2022/03/12 | 22:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت الشرطة الاتحادية، ضبط مرآب بداخله صهاريج تستخدم لتهريب المشتقات النفطية في بغداد.وذكرت الشرطة الاتحادية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "قوة من اللواء الثاني الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالإشتراك مع مفارز من استخبارات الفوج ومفرزة من استخبارات شرطة الطاقة ضمن قاطع المسؤولية في منطقة الكمالية شرقي بغداد، تمكنت من ضبط مرآب بداخله اربعة خزانات كبيرة تحمل مشتقات متنوعة من الكاز والنفط الابيض معدة للتهريب وحاويتين لمادة الدهن الاسود بالإضافة إلى صهريج محمل بمادة النفط واربع مضخات وعدد من البراميل".وأضافت، أنه "تم القاء القبض على احد العاملين في المراب (اجنبي الجنسية) وكذلك ضبط قاصة حديد مع باقي المضبوطات التي عثر عليها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

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