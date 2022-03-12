فايا يونان تخاطب العراقيين: سنغني سويةً على المسرح البابلي

2022/03/12 | 22:52 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت المغنية السورية، فايا يونان، أنها ستغني في مهرجان بابل الدولي للثقافة والفنون في 21 آذار/مارس الجاري.

وقالت يونان في فيديو نشرته على صفحتها في "أنستغرام"، وتابعه "ألترا عراق": "الأحبة في العراق وبعد طول انتظار وكثير من الشوق، سنلتقي ونغني سوية لأول مرة في مهرجان بابل للثقافة والفنون".

وأضافت: "بدأت أعد الأيام من الآن وسنلتقي على المسرح البابلي".

في تشرين الثاني/نوفبمر 2018، أطلقت يونان أغنية بعنوان "بغداد" تم تصوير أغلب مشاهدها في شارع المتنبي.

وبعد انقطاع دام 20 عامًا، انطلقت في تشرين الأول/أكتوبر 2021 فعاليات مهرجان بابل الدولي، بدورته الخامسة عشرة، على المسرح البابلي، بتظاهرة فنيَّة ثقافية وعروض متنوعة تشمل الموسيقى والغناء والرقص والفنون الشعبية والتشكيل والسينما وسواها من فعاليات.

ومهرجان بابل الدولي هو مهرجان سنوي يتم إقامته على مدرجات مدينة بابل الأثرية في محافظة بابل وسط العراق فيما انطلقت فعالياته لأول مرة عام 1987.

وتوقفت فعاليات المهرجان منذ عام 2003 على إثر غزو العراق والتدهور الأمني الذي أعقبه، ليتم استئنافه قبل أقل من عام.

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مصدر الفيديو: -ETsM-2PdfM

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