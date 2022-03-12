انستغرام يحظر استخدامه في روسيا من هذا التاريخ

2022/03/12 | 22:52 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… بعد أسبوع من فرض حظر على فيسبوك في روسيا، أعلنت وكالة الاتصالات الروسية روسكومنادزور أنها تحظر إنستاجرام أيضًا.وبينما أشار حظر فيسبوك إلى التمييز ضد وسائل الإعلام الروسية، تدعي الحكومة أن الحظر يحدث هذه المرة بسبب قرار من الشركة الأم ميتا يوجه المشرفين بالسماح للمنشورات التي تدعو إلى العنف ضد الجنود الروس إذا […]

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