نصائح ذهبية تبقي الجسم بعيداً عن مرض السكري

2022/03/12 | 22:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ توصف المعدة ببيت الداء، لأن الطعام الذي نتناوله ينعكس بشكل مباشر على صحتنا، كما قد يزيد عرضتنا للإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري من النوع الثاني الذي بات شائعا بسبب نمط الغذاء المشبع بالدهون والسكريات، والمفتقر إلى عناصر مغذية نافعة يحتاجها الجسم.ويوصي الخبراء بالطعام الصحي، مثل مراعاة أخذ الألياف لأنها تؤدي دورا مهما في ضبط […]

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