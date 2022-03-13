شاهد.. مقاتون سوريون يتطوعون للقتال إلى جانب روسيا في أوكرانيا

2022/03/12 | 23:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام روسية مقاتلين في سوريا قيل إنهم تطوعوا للانضمام إلى القتال إلى جانب روسيا في أوكرانيا.ورغم حديث الكرملين عن "بعض التحولات الإيجابية" في المفاوضات الأخيرة مع كييف، لا يبدو أن ذلك أثر على مسار الغزو، حيث أعاد رتل عسكري روسي ضخم التموضع شمال العاصمة، حسبما بيّنت صور الأقمار الصناعية الجديدة.

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