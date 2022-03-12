2022/03/12 | 23:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 من آذار وقصة الدينار بين بغداد وأربيل – آنو جوهر عبدوكا (وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) (21 الحشر) حينما وَقَّعَ قائد الامة الكردستانية الجنرال الملا مصطفى (البارزاني الخالد) طيب الله ثراه، بأنامله المباركة التي امسكت القلم بثقة وعزم كبيرين كامساكها بلجام فرسه وبندقيته ، اتفاقية 11/اذار / 1970 مع المسؤولين في بغداد بعد ثورة […]

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