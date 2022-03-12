2022/03/12 | 23:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مهرجان الأغنية الريفية ينطلق قريباً بغداد – الزمان تنطلق في الـ27 من اذار الجاري فعاليات مهرجان الاغنية الريفية بنسخته الثانية ،واجتمعت لهذا الغرض اللجنة المشرفة على المهرجان وتم الاتفاق على تسمية الدورة باسم المطربين (يونس العبودي ورعد الناصري) واعلنت اللجنة ان (فعالياته ستقام على مسرح بغداد في سندباد لاند، وستقام على هامش المهرجان معارض فنية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مهرجان الأغنية الريفية ينطلق قريباً) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مهرجان الأغنية الريفية ينطلق قريباً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).