2022/03/12 | 23:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (كلام الناس) يتابع أحوال سكنة المحمودية ويستمع لشكاواهم شوارع الأطراف ترابية وغليان في أسعار المواد الغذائية والمنتجات النفطية بغداد- سعدون الجابري زار برنامج (كلام الناس) الذي تعرضه قناة (الشرقية) قضاء المحمودية الذي يعتبر البوابة الرئيسية للعاصمة بغداد من جنوبها ، لمتابعة أحوال الناس ونقل شكاواهم للمسؤولين في القضاء وبالمحافظة ، على أمل أن تحل هذه […]

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