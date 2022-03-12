الغزو الروسي يحدث أزمة في الدولة الأولى عالميا بتأجير الأرحام

2022/03/12 | 23:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقطعت السبل بعشرات الأطفال وأباءهم البيولوجيين من جراء الغزو الروسي لأوكرانيا التي تعد إحدى الدول الرائدة في مجال في تأجير الأرحام.

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