واشنطن ترسل أسلحة أكثر

2022/03/12 | 23:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤول أميركي بارز، أن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات دفاعية جديدة أكثر تطورا لأوكرانيا، لأجل مواجهة العمليات العسكرية التي بدأتها روسيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.وبحسب المسؤول الأميركي الذي لم يجر ذكر اسمه، فإن المساعدات الأميركية النوعية لأوكرانيا ستشمل أنظمة مضادة للطائرات، وأخرى بوسعها أن تتصدى للمدرعات، إلى جانب أسلحة أخرى.في غضون ذلك، أعلن البيت الأبيض، السبت، تقديم مساعدات ومعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا تصل قيمتها إلى 200 مليون دولار.ويأتي تقديم هذه الأنظمة الدفاعية المتطورة لأوكرانيا، فيما كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، قد حذر من أن هذه الخطوات الغربية تؤدي إلى زيادة التصعيد.وأكدت واشنطن مرارا أنها لن تتدخل بشكل عسكري مباشر في الحرب التي تدور بأوكرانيا، لكنها تشبثت بتقديم دعم ديبلوماسي وعسكري لكييف حتى تستطيع الدفاع عن نفسها.وتقول الولايات المتحدة إنها تحجم عن المشاركة في الحرب، لأن الاصطدام بالروس في أوكرانيا، سيفتح الأبواب أمام مواجهة واسعة النطاق قد تتفاقم إلى حرب عالمية ثالثة.

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