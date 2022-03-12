2022/03/12 | 23:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفدا السيادة والتنسيقي يلتقيان الصدر في الحنانة الشارع يعقد الآمال على إنهاء الإنسداد والمضي بتشكيل الحكومة بغداد – قصي منذر يعقد الشارع العراقي، الامال على اللقاء الذي جمع امس رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر وقادة تحالفي السيادة والاطار التنسيقي في الحنانة لاكمال مباحثات عبور الانسداد السياسي وتسوية الخلافات القائمة على تشكيل الحكومة الجديدة .وذكر […]

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