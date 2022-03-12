2022/03/12 | 23:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصرع عائلة وإنقاذ ستة نساء من حريق منزل متّخذ لخزن الوقود بغداد – الزمان نجحت فرق الدفاع المدني ، في أنقاذ ستة نساء بينهن امرأة مسنة مقعدة من خلال فتحة صغير من سطح منزل متخذ للسكن وخزن وبيع البنزين في منطقة حي الإعلام ببغداد.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الفرق طوقت النيران واقتحمت المنزل […]

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