2022/03/12 | 23:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إتفاق على تطوير أربعة مداخل للعاصمة بعد تحديد ساحات التبادل والسيطرات بغداد – ندى شوكت اوصى اجتماع تطوير بغداد ، بتأليف فريق عمل مشترك ،لتحديد مواقع السيطرات وساحات التبادل التجاري على الطرق الرئيسة ، تمهيدا لاحالة مشاريع تطوير اربعة مداخل الى الشركات المنختصة .وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (المحافظ محمد جابر العطا ومدير […]

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