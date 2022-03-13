وزير الصحة يتفاجئ بإغلاق المستشفى الألماني في بغداد بعد افتتاحه الأسبوع الماضي

2022/03/13 | 00:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر طبي، اليوم السبت، بإغلاق مستشفى السلامة الألماني في الزعفرانية بعد أسبوع على افتتاحها لعدم وجود كادر.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "وزير الصحة افتتح مستشفى السلامة الألماني الجديد في الزعفرانية بعد اكمالها الأسبوع الماضي بسعة 100 سرير ونسب لها عدد من الكوادر الصحية من المستشفيات".

وأضاف ان "الوزير اجرى زيارة اليوم الى المستشفى الا انه وجد المستشفى مغلقا ولم تعمل لعدم وجود الكوادر".

وكانت وزارة الصحة أعلنت، الأسبوع الماضي، افتتاح مستشفى السلامة الألماني الجديد في منطقة الزعفرانية.

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