فيديو: مصرع ثمانية أشخاص جراء إعصار ضرب موزمبيق

2022/03/13 | 00:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ لقي ثمانية أشخاص على الأقل حتفهم جراء إعصار ضرب شمال غرب موزمبيق يوم الجمعة.وقال المعهد الوطني لإدارة مخاطر الكوارث إن إعصارا ضرب مقاطعة نامبولا أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص بينهم طفل.وضرب إعصار “غومبي” البلاد الليلة الماضية مصحوبا برياح عنيفة وأمطار غزيرة ما ألحق أضرارا كبيرة بالمنازل وفقا لمصلحة الأرصاد الجوية.كما تسبب […]

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