يوميات دنماركية 200+92 - حكمة اقبال

2022/03/13 | 00:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حكمة_اقبال 1- إعتذار وتعويض:قدمت رئيسة الوزراء يوم الأربعاء الماضي إعتذاراً رسمياً نيابة عن الدنمارك وجهاً لوجه لستة من الباقين على قيد الحياة من أصل 22 كانوا أطفالاً عندما إستقدموا من جزيرة كرونلاند عام 1951 بهدف تعليمهم اللغة الدنماركية ليكونوا لاحقاً قيادات مستقبلية في كرونلاد، ولكن انتهى بهم الأمر بعدم إعادتهم الى عوائلهم، وجرى تبنّي 6 منهم من قبل عائلات دنماركية والباقين في دور رعاية الأطفال بعيداً ......





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