احداث أوكرانيا تكشف نفاق الديمقراطية الغربية / تمييز عنصري صريح بين ضحايا الحرب - رشيد غويلب

2022/03/13 | 00:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رشيد_غويلب الحرب في أوكرانيا سلطت الضوء على العديد من القضايا، وأثارت النقاش مجددا بشأن قضايا الصراع السياسي والاجتماعي الخلافية والساخنة في أوربا والعالم.



ويكشف التمييز بين طالبي اللجوء من ضحايا الحروب في مناطق العالم المختلفة على أساس اللون والعرق نفاق معايير الديمقراطية الغربية.



وبلغ عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا بسبب الحرب قرابة 2 مليون، والعدد في تصاعد، توجهوا الى بلدان مختلفة، منهم قرابة المليون وصل ......





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