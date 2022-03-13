2022/03/13 | 00:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3jw3HX_RWHU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مثال الآلوسي: لدينا رئيس حزب عراقي والدته يهودية | المعادلة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مثال الآلوسي: لدينا رئيس حزب عراقي والدته يهودية | المعادلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).